Fenerbahçe ilk idmana çıktı

Sezonu Süper Lig’in en diplerinde kapatan Fenerbahçe, basına açık ilk antremanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe tempo artırdı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olan antrenmana oyuncular düz koşu ile başladı. Ardından açma germe çalışmaları yapılırken, sarı-lacivertli futbolcular daha sonra güç çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de eksik oyuncu bulunmazken Alper Potuk takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TRT