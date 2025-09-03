Fenerbahçe Başkan Adayı Olmayacak

Haberler

AZİZ YILDIRIM’IN ADAYLIĞI HAKKINDA BİLGİLER

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yaklaşan başkanlık seçiminde adaylık sürecine katılmayacağı iddia ediliyor. 21 Eylül’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi Yıldırım, “Ben yokum” sözleriyle konuyla ilgili açıklama yaptı. Aday olacağına dair önceki günlerde çıkan haberlerin ardından, Yıldırım’ın bu niyetinden vazgeçtiği öğreniliyor.

KARAR VE GÖRÜŞMELER

Yıldırım’ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirmesi sonucunda, hem aday olmama kararı aldığı hem de başka bir adayı desteklememe yönünde bir tutum belirlediği ifade ediliyor. Diğer yandan, mevcut ikinci adaylar olan Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp’in birleşme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

TÜİK, Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Ağustos 2025 enflasyon verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu %32,95, aylık ise %2,04 olarak kaydedildi. Kiralarda beklenen artış %39,62'ye kadar çıkabilir. Gıda ve ulaşım masrafı artıyor.
Tekirdağ’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ergene'deki bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

