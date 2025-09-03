Fenerbahçe Başkan Adayı Olmayacak

AZİZ YILDIRIM’IN ADAYLIĞI HAKKINDA BİLGİLER

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yaklaşan başkanlık seçiminde adaylık sürecine katılmayacağı iddia ediliyor. 21 Eylül’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi Yıldırım, “Ben yokum” sözleriyle konuyla ilgili açıklama yaptı. Aday olacağına dair önceki günlerde çıkan haberlerin ardından, Yıldırım’ın bu niyetinden vazgeçtiği öğreniliyor.

KARAR VE GÖRÜŞMELER

Yıldırım’ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirmesi sonucunda, hem aday olmama kararı aldığı hem de başka bir adayı desteklememe yönünde bir tutum belirlediği ifade ediliyor. Diğer yandan, mevcut ikinci adaylar olan Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp’in birleşme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.