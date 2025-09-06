FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SARA’N İLE KONGRE BULUŞMASI

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Mersin’de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Saran, kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. “Söz Fenerbahçe” diyerek yola çıkan Saran, vizyonu ve projeleri hakkında bilgiler paylaştı. 5 yaşındayken babası aracılığıyla Fenerbahçeli olmaya başladığını belirten Saran, “5-6 yaşlarındaydım. Babamı ofisinde beklerken birisi bana ‘Hangi takımı tutuyorsun?’ diye sordu. Ben de babam hangi takımı tutuyorsa onu tutuyorum, dedim. O gün Fenerbahçeli oldum” şeklinde ifade etti.

ŞAMPİYON OLAMAYAN YÖNETİM İSTİFA ETSİN

Saran, başkanların 3 yıl boyunca şampiyon olamaması durumunda istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. “Çocukluğumdan itibaren kendi adıma istediğim, hayal kurduğum şey Fenerbahçe başkanlığıydı ve öyle bir başkan olayım ki iyi ki biz bu adama oy vermişiz, desteklemişiz desinler. Bunu isterim. Eğer bana oy verenlerin gözünde en ufak bir hayal kırıklığı görürsem hemen görevi bırakırım. O yüzden ‘3 sene şampiyon yapamayan gider’ dedim. Bunu da genel kurula sunacağız” dedi.

GELECEK HOCAYA YAKLAŞIMI

Seçimi kazandığında mevcut yönetimin anlaştığı teknik direktörle devam edeceklerini açıklayan Saran, “Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, hoca konusunda fikrimi alsaydı. Kişiselleştirmeyeceğim. Ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho’nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı” diyerek, durumu değerlendirdi.

FENERBAHÇE RUHUNU YENİDEN CANLANDIRMAK

Fenerbahçe ruhunu geri getireceklerini dile getiren Saran, “Göreve gelince iki transfer yapacağım. Bir Kadıköy cehennemini iki Fenerbahçe ruhu. Eski Fenerbahçe ruhunu kazandırmamız lazım. Stadyumda da sıkıntımız var. Maraton E’yi kaldıracağım. Kombine kapasitesinin 20 binden 40 bine çıkaracağım” şeklinde konuştu.