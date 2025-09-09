Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran

FENERBAHÇE’DE ADAYLIK SÜRECİ RESMİLEŞİYOR

Fenerbahçe’nin başkan adayı Sadettin Saran’ın adaylığının resmileşmesi için Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu kararını aldı. Fenerbahçeli bir kongre üyesi, Saran’ın “Tuttur” şirketindeki hisseleri sebebiyle “aday olamaz” iddiasında bulundu.

ADAYLIĞA ENGEL YOK

Konuya yönelik bir açıklama yapan Saran, “Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey’e gereken bilgiler gitti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Saran, “Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok” dedi.

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, bu konuyla ilgili düzenlediği toplantıda, “Sadettin Saran’ın adaylığına engel bir durum söz konusu değildir” açıklamasını yaptı. Alınan karara göre, Sadettin Saran, seçimde aday olabilecek.