Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI SADİTTİN SARAN’IN AÇIKLAMALARI

Sadettin Saran, Ankara’da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada, “Söz Fenerbahçe Buluşması” etkinliğinde kulübün geleceği hakkında bilgiler verdi. Yeni dönemdeki yönetim hedefleri arasında, Fenerbahçe’nin efsane isimlerine görev teklifinde bulunmayı planladıklarını dile getirdi.

AİYKUT KOCAMAN’IN DURUMU

Başkan adayı Saran, futbol şube sorumluluğu için Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Aykut Kocaman’a resmi teklif yapıldığını açıkladı. Saran, “Aykut Kocaman şu anda bu teklifi değerlendiriyor” şeklinde ifadeler kullandı.

VOLKAN DEMİREL’E TEKLİF YAPILDI

Sadettin Saran, Aykut Kocaman’ın ardından başka bir efsane, Volkan Demirel’e de resmi teklif götürdüklerini belirtti. “Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptık. Gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağolsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Teklifi değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel’e resmi teklif yaptık” şeklinde konuştu.