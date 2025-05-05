Fenerbahçe Başkan Ali Koç Açıklama Yapacak

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR YAPACAK

Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 – 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır.” denildi.

ALİ KOÇ’TAN TARAFTARLARA CEVAPLAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, özellikle taraftarların olağanüstü kongre çağrılarına yönelik cevaplar vermesi planlanıyor. Ayrıca takımın ligdeki performansı, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’nun geleceği ve stadyum genişletme vaadiyle ilgili projelerine dair de açıklamalar yapması bekleniyor.