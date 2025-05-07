Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Açıklamalarda Bulundu

Ali Koç’un açıklamaları gündemde önemli bir yer tutuyor. Fenerbahçe Başkanı, TRT Spor’da katıldığı programda spor dünyasına dair çeşitli görüşlerini paylaşıyor.

ALI KOÇ’UN MAÇ YORUMLARI

Ali Koç, “Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim. PSG Başkanı Nasser, benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için ‘o sene bu sene’ gibi görünüyor. İngiltere’de okudum, orada tuttuğum takım Arsenal.” ifadesiyle maç deneyimlerinden bahsetti.

FINANSAL DURUM VE BEKLENTİLER

Koç, “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA’nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.” şeklinde Fenerbahçe’nin finansal durumunu değerlendirdi.

TARİHİ KÖPRÜ

Koç, önceki başkan Aziz Yıldırım’ın projesini sahiplenerek, “Aziz Başkan’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan’a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı.” dedi.

TARAFTARIN DUYGULARI

Fenerbahçe’nin mevcut durumu hakkında da bazı görüşler paylaşan Koç, “Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız. Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok.” ifadelerini kullandı. Başka camiaların yıllarca şampiyon olamaması nedeniyle benzer bir durum yaşadıklarının altını çizdi.

TARAFTARLA İLETİŞİM

Ali Koç, “Tribünde olsan, başkan Ali Koç’a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?” sorusunu yöneltti. Bu soruyla, taraftar kültüründeki değişimi sorguladı. “Biz ‘pazara kadar değil, mezara kadar’ kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor.” dedi.

OYUNCULARA DESTEK

Koç, “Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun.” diyerek oyunculara destek olunması gerektiğini vurguladı.

MÜCADELE VE SORUNLAR

Ali Koç, kulübün karşılaştığı zorlukları da dile getirerek, “Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10’da 1’ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık.” dedi. Sorunların çözümü için birliktelik çağrısında bulundu.