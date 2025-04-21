Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İstifa Edecek Mi?

ISTİFA İDDİALARI SPOR KAMUOYUNU SARSIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un istifa edeceği yönündeki iddialar, spor dünyasında büyük bir yankı oluşturuyor. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler üzerine hem taraftarlar hem de spor kamuoyu, Ali Koç’un geleceği hakkında net bir açıklama beklemeye başladı. “Ali Koç istifa mı ediyor?”, “Ali Koç başkanlık görevini bırakacak mı?” gibi sorular sosyal medya ve haber bültenlerinde sıkça görülüyor. Peki, Ali Koç gerçekten istifa edecek mi? Ali Koç başkanlık görevinden ayrılmaya mı hazırlanıyor? İşte, Ali Koç’un istifa iddialarıyla ilgili en son gelişmeler ve merak edilenler.

TEZAHAÜTLER TARAFTARLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Ali Koç’un istifa iddiaları, son zamanlarda spor kamuoyunun en çok tartıştığı konulardan biri haline geldi. Özellikle Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından, Ülker Stadyumu’nda yükselen “Ali Koç istifa” tezahüratları dikkat çekti. Taraftarların tepkileri sosyal medya üzerinden de kendini göstermeye başladı. Bu durum, kulüp yönetiminde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası, Fenerbahçe Yönetim Kurulu 21 Nisan Pazartesi günü olağan bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yalnızca son maçın değerlendirmesi yapılmadı; aynı zamanda yaklaşan Yüksek Divan Kurulu toplantısı ve kulübün genel durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Gözler şimdi, 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısına çevrildi. Başkan Ali Koç’un bu toplantıda hem kulübün geleceğiyle hem de kendi göreviyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.