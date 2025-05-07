Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim durumu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybederek lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sonuç, sarı-lacivertli takım için şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış oldu.

Yönetim Tepkisi

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş karşılaşmasındaki yenilen gol sonrası yönetimlerine büyük tepki gösterdi ve taraftarlar yönetime istifa çağrısı yaptı. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi maçın ardından Samandıra’da takımı karşılayan grup tarafından da sürdürüldü.

Canlı Yayında Açıklamalar

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Koç, “O sene, bu sene gibi görünüyor” diyerek Inter-Barcelona maçının ve diğer önemli karşılaşmaların anısını paylaştı. Arsenal’deki geçmişinden ve PSG Başkanı Nasser ile olan dostluğundan söz etti.

Kurumsal ve Mali Durum

Ali Koç, Fenerbahçe’nin kurumsal ve mali açıdan iyi bir konumda olduğunu belirterek, “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez” ifadesinde bulundu. UEFA’nın belirlediği standartlar nedeniyle manevra alanlarının kısıtlı olduğuna dikkati çekti ve geldikleri noktada Fenerbahçe’nin iyi bir durumda olduğunu vurguladı.

Seçim Üzerine Konuşmalar

Seçim konusunu gündeme getiren Koç, Yüksek Divan Kurulu’ndaki söylemleriyle aynı çizgide olduklarını ifade etti. Aziz Yıldırım’a teşekkür ederek, “Orada mahcup edecek bir şey olmadı” dedi.

Futbol Performansı ve Taraftar Tepkileri

Futbol branşı hakkında konuşan Koç, mali bağımsızlığı belli bir yere getirdiklerini belirtti. Şampiyonluk olmadığında camianın sessiz kalmadığını dile getirerek, bu durumun tepkilere yol açtığını ve bu durumu anlayışla karşıladığını belirtti.

Başkanlık Nasibi Üzerine

Koç, başkanlık görevine getirilmesini “Allah, bana başkanlığı nasip etti, keşke o formayı terletmeyi nasip etseydi” sözleriyle ifade etti. Taraftarın beklentilerinin yüksek olmasının nedenlerini anlayışla karşıladığını söyledi.

Oyunculara Yönelik Tepkiler

Oyunculara verilen tepkiyi anlamadığını belirten Koç, “Maç içinde bizlere yapılan eleştirilerin futbolcuları etkilediğini” vurguladı. Rakipleriyle aynı hüsranları yaşamış olmak ile ilgili olarak Fenerbahçe’nin durumunu eleştiren Koç, çözüm sürecine odaklanmaları gerektiğini ifade etti.