Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Stada Gitti

FENERBAHÇE BAŞKANI VE YONETİM KURULU TARAFTARLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Göztepe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle Gürsel Aksel Stadı’na doğru yola çıktı. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR, BAŞKAN KOÇ’A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Mücadele öncesinde Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle beraber taraftarlarla bir araya geldi. Otobüs yolculuğunda sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Koç’a büyük bir ilgi gösterdi. İzmir’deki bu buluşma, Fenerbahçeli taraftarların takımlarına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

