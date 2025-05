Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tadic ve Dzeko’ya teşekkür etti

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko’ya teşekkür plaketi verdi. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, veda törenine başkan Ali Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular katıldı. Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı’nın teşekkür konuşmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, iki kaptana alkışlarla veda etti.

BAŞKAN KOÇ’UN KONUŞMASI

Ali Koç, yaptığı konuşmada her iki oyuncunun da yeni futbolcular için örnek teşkil edeceğini belirterek, “Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan, 19-20 yaşındaki oyuncular görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul’da her zaman bir aileniz var. Bundan sonra hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için, kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI VE MOURINHO’NUN SÖZLERİ

Acun Ilıcalı, “Size baktığımda iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum.” derken, Mourinho ise “Bu yıl kariyerimin 25. yılı. 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Bu size yapabileceğim iyi bir iltifat. Teşekkürler.” şeklinde konuştu.

OYNUNCULARIN VEDA SÖZLERİ

Dzeko, “Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim.” dedi. Tadic ise, “Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte birbirimizi tekrar görebiliriz.” ifadeleriyle duygularını aktardı.