Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Açıklama

Fenerbahçe’nin Beşiktaş Mağlubiyeti ile Durumu

Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.

Taraftar Tepkisi ve Yönetim Sorunları

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş maçında özellikle yenen gol sonrası yönetime büyük tepki gösterdi ve taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçeli taraftarların tepkisi, derbinin ardından da devam etti. Samandıra’da takımı karşılayan taraftarlar, yönetim konusunda memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Ali Koç’tan Önemli Açıklamalar

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan dikkat çekici bir hamle geldi. Koç, TRT Spor kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. “Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim.” ifadeleriyle sözlerine başladı.

Mali Durum Üzerine Vurgu

Koç, kurumsal ve mali açıdan iyi olduklarını belirtti. “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez.” diyerek, geldiği dönemdeki durumdan bahsetti. “Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada.” şeklinde devam etti.

Seçim Süreci ve Aziz Yıldırım’a Teşekkür

Seçim ile ilgili olarak Koç, “Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız.” dedi. Aziz Yıldırım’a teşekkür ederek, “Aziz Başkan’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik.” açıklamasını yaptı.

Camiayı Anlayan Bir Yaklaşım

Futbol branşıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Koç, mali bağımlılığı belli bir noktaya getirdiklerini vurguladı. “Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor.” ifadesini kullandı. Taraftarların tepkilerini anladığını belirten Ali Koç, “Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.” açıklamasında bulundu.

Protestolara Karşı Duygular

“Tribünde olsan, başkan Ali Koç’a bakışınız nasıl olurdu?” sorusuna yanıtında, “Biz ‘pazara kadar değil, mezara kadar’ kültürü taraftarlıktan geldik.” diyerek, taraftarın farklı bir jenerasyon olduğunu belirtti. Oyunculara yöneltilen tepkilere anlam veremediğini ifade eden Koç, “Oyunculara maç bitene kadar destek olun.” dedi.

Rakiplere Düzenlemeler ve Kendini Yüzleşme

Son olarak, Koç, “Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz.” diyerek, rakiplerin kendi durumundan faydalandığını belirtti. “Kendimizi yıpratıyoruz. Aynaya bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz.” şeklinde konuştu.