Fenerbahçe Başkanı Taraftarlarla Buluştu

BAŞKAN ALİ KOÇ, TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında, deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, İzmir’de taraftarlarıyla buluştu. Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’na Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte geldi. Otobüste futbolseverlerle sohbet eden Koç, transfer müjdesi de verdi.

TRANSFER KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Ali Koç, “Başkanım transferler ne durumda, yeni yıldızlar ne zaman gelecek” sorularına yanıt vererek, “Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem’de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız.” ifadelerini kullandı. Taraftarlar, yapılan açıklamalardan memnun kalırken, transferlerin zamanlamasıyla ilgili heyecan dolu bekleyişlerini dile getirdi.