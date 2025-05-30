Fenerbahçe Başkanının Teşekkür Konuşması Yaptı

VEDA TÖRENİ FENERBAHÇE’DE GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı, takımdan ayrılan kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic’e teşekkür plaketi verdi. Bu veda etkinliği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşti. Törende teknik direktör Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve futbolcular da yer aldı. Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın veda konuşmasının ardından futbolcular, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’e alkışlarla uğurlama gerçekleştirdi.

ALİ KOÇ: HER ZAMAN ÖRNEK OLACAKSINIZ

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan 19-20 yaşındaki oyuncuları görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul’da her zaman bir aileniz var. Hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

ACUN ILICALI: GURURLU VE MUTLUYUM

Asbaşkan Acun Ilıcalı da Dzeko ve Tadic için, “Size baktığımda iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO: SİZDEN DAHA İYİ PROFESYONELLER GÖRMEDİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Bu yıl kariyerimin 25’inci yılı ve 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler” açıklamasında bulundu. Ayrıca sportif direktör Mario Branco da, “Her zaman, her gün, her eylemde, her maç ve her antrenmanda bizlere iyi bir örnek oldular. Sizlerle çalışmak benim için onur ve ayrıcalıktı” sözlerini sarf etti.

EDIN DZEKO: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Edin Dzeko, “Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim” şeklinde duygularını dile getirdi.

DUSAN TADIC: İKİ GÜZEL YILDI

Dusan Tadic de Fenerbahçe’de geçirdiği süreyi “Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte birbirimizi tekrardan görebiliriz” şeklinde ifade etti.