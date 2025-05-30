Fenerbahçe Başkanları, Kaptanlara Teşekkür Etti

VEDA TÖRENİNDE PLAKETLER DAĞITILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı, takımdan ayrılan kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic’e teşekkür plaketi verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen veda etkinliğinde teknik direktör Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve futbolcular da yer aldı. Ali Koç ve Acun Ilıcalı’nın teşekkür konuşmasının ardından futbolcular, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’e alkışlarla veda etti.

ALI KOÇ: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kulüp televizyonuna konuşan Başkan Ali Koç, “Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan 19-20 yaşındaki oyuncular görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul’da her zaman bir aileniz var. Bundan sonra hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

ACUN ILICALI: GURURLUYUM VE MUTLUYUM

Asbaşkan Acun Ilıcalı, “Size baktığım zaman iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde ifade etti.

JOSE MOURINHO: SİZDEN DAHA İYİ PROFESYONELLERLE HİÇ TANIŞMADIM

Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in profesyonelliğine dikkat çeken teknik direktör Jose Mourinho, “Bu yıl kariyerimin 25’inci yılı. 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

MARIO BRANCO: İYİ BİR ÖRNEK OLDULAR

İki oyuncunun iyi bir örnek olduğunu belirten sportif direktör Mario Branco, “Her zaman, her gün, her eylemde, her maç ve her antrenman bizlere iyi bir örnek oldular. Sizlerle çalışmak benim için onur ve ayrıcalıktı” dedi.

EDIN DZEKO: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Sarı-lacivertli kulübün ve taraftarların mutluluğunu hak ettiğini dile getiren Edin Dzeko, “Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim” diyerek duygularını aktardı.

DUSAN TADIC: GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRDİM

Fenerbahçe’de oynamaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Dusan Tadic, “Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte tekrar bir araya gelebiliriz” şeklinde konuştu.