Fenerbahçe Başkanlığı Buluşma Gerçekleştirdi

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör bulma süreci devam ederken, kulüp yönetimi bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp binasında yapılan bu toplantının ardından yeni bir aday gündeme geldi. Ancak, gerçekleştirilen görüşmelerde teknik direktör konusunda kesin bir karar alınamadı. Dört adayla ilgili olan temaslar sürerken, yeni alternatiflerin de ortaya çıktığı öğrenildi.

MONTEİLLA GÜNDEMDE

Bu yeni adaylar arasında A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Vincenzo Montella bulunuyor. Bu bağlamda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek Montella hakkında fikir alışverişinde bulunmayı planlıyor. Uygun koşullar sağlandığında, sarı-lacivertli kulübün Montella’yı takımın başına getirmek istediği öğrenildi.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, şu an dört teknik adam üzerine çalışıldığını belirtti. Belgü, “Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak.” ifadelerini kullandı.