Spor

Fenerbahçe Baskonia’yı Yendi, EuroLeague Lideri Oldu

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EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

EuroLeague’in 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Baskonia ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, sahadan 82-77’lik sonuçla galip ayrıldı.

İLK YARI SARI-LACİVERTLİLERİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Baskonia maçın başında 4-0’lık bir seri yakalayarak ilk 4 dakikayı 9-4 önde tamamladı. Ancak, Fenerbahçe, oyuncu değişikliklerinden sonra 13-0’lık bir serie ile 17-9 öne geçti. İkinci periyotta da etkisini sürdüren Fenerbahçe, çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 46-32’lik avantajla girdi.

SON PERİYOTTA FARK KAPANMADI

İkinci yarıya Colson’un basketleriyle hızlı başlayan Fenerbahçe, farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Baskonia, ardından 8-0’lık bir seri ile farkı 10 sayıya indirince Fenerbahçe molaya gitti. Molanın ardından Fenerbahçe’nin Sertaç Şanlı ile bulduğu üç sayılık basket, skoru 72-59 yaptı ve son çeyreğe önde girdi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Son çeyrekte hızlı bir başlangıç yapan Baskonia, farkı 5 sayıya indirdi. Ancak, Fenerbahçe, Hayes-Davis’in serbest atış sayıları ile maçı 82-77 kazanarak bitirdi. Bu galibiyetle iç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe, ligdeki 22. galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu. Kalan 2 maçında ise Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAKİ SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

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