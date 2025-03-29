Fenerbahçe Baskonia’yı Yendi, EuroLeague Lideri Oldu

EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

EuroLeague’in 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Baskonia ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, sahadan 82-77’lik sonuçla galip ayrıldı.

İLK YARI SARI-LACİVERTLİLERİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI

Baskonia maçın başında 4-0’lık bir seri yakalayarak ilk 4 dakikayı 9-4 önde tamamladı. Ancak, Fenerbahçe, oyuncu değişikliklerinden sonra 13-0’lık bir serie ile 17-9 öne geçti. İkinci periyotta da etkisini sürdüren Fenerbahçe, çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 46-32’lik avantajla girdi.

SON PERİYOTTA FARK KAPANMADI

İkinci yarıya Colson’un basketleriyle hızlı başlayan Fenerbahçe, farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Baskonia, ardından 8-0’lık bir seri ile farkı 10 sayıya indirince Fenerbahçe molaya gitti. Molanın ardından Fenerbahçe’nin Sertaç Şanlı ile bulduğu üç sayılık basket, skoru 72-59 yaptı ve son çeyreğe önde girdi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Son çeyrekte hızlı bir başlangıç yapan Baskonia, farkı 5 sayıya indirdi. Ancak, Fenerbahçe, Hayes-Davis’in serbest atış sayıları ile maçı 82-77 kazanarak bitirdi. Bu galibiyetle iç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe, ligdeki 22. galibiyetini alarak liderlik koltuğuna oturdu. Kalan 2 maçında ise Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAKİ SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6