Fenerbahçe, Baskonia’yı Yenip Lider Oldu

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

EuroLeague’in 32. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu mücadelede ev sahibi ekip, 82-77’lik skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ÜSTÜN BAŞLADI

Baskonia, maça 4-0’lık bir seriyle giriş yaptı. İlk dört dakikanın sonunda İspanyol ekibi 9-4’lük avantaj elde etti. Fenerbahçe, sonraki dakikada 13-0’lık bir seri yakalayarak skoru 17-9’a getirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta baskılarını sürdürerek bu çeyreğin ilk 3 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-32’lik üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADILAR

Maçın ikinci yarısı Fenerbahçe’nin Colson’un basketleriyle başlamasıyla dikkat çekti. Bu çeyrekteki ilk 4 dakikalık süreçte farkı 18 sayıya kadar çıkararak 59-41 durumunu elde ettiler. Ancak Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos’un sayılarıyla 8-0’lık bir seri yakalayarak farkı 10 sayıya indirdi ve bu durum üzerine Fenerbahçe molaya gitti: 59-49. Moladan dönen Fenerbahçe, Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık atışıyla farkı 13 sayıya yükseltti ve son çeyreğe 72-59 önde girdi.

BASKONİA SON ANLARDA YAKLAŞTI

Son çeyreğe Baskonia hızlı bir başlangıç yaptı ve 10-2’lik bir seri ile farkı 5 sayıya indirdi: 74-69. Daha sonra iki takım da hücumlardan boş döndü. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis’in serbest atışlarından elde ettiği sayılarla skor 76-69 olarak belirlendi. Fenerbahçe, son bölümde Baskonia’nın farkı kapatmasına izin vermedi ve maçı 82-77’lik skorla tamamlayarak galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İç sahada üst üste 8. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 22. zaferini kazanmış oldu. Aynı zamanda Olympiakos’un kaybettiği bu haftada liderlik pozisyonuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin kalan iki maçı, iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih ile olacak.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe: McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia: Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6