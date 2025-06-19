Fenerbahçe Beko 1-0 Önde Geçti

MAÇIN DETAYLARI

İki takım arasında geçen serinin açılış maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 yenerek seride 1-0 öne geçiyor. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek ve saat 20.30’da başlayacak.

PLAY-OFF SERİSİNİN İLERLEYİŞİ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçında karşı karşıya gelecek. Maç, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu’nda oynanacak. İlk maçta elde edilen galibiyetle Fenerbahçe Beko, seride öne geçmeyi başardı. Dört galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Üçüncü müsabaka ise 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

MAÇIN CANLI İZLENME AQUİSTİ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki bu heyecan dolu maç, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebiliyor. beIN Sports Haber ise, Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden şifresiz erişim imkanı sunuyor. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı, 19 Haziran Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak.