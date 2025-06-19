Fenerbahçe Beko 76-94 Beşiktaş

MAÇIN DETAYLARI

İki takım arasında yapılan serinin ilk müsabakasında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76’lık bir skorla mağlup ederek 1-0 öne geçti. Bu önemli karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alacak ve saat 20.30’da başlayacak.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki bu beklenen Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde seyredilebiliyor. Diğer taraftan, beIN Sports Haber kanalı, Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallardan, aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir şekilde izleniyor.

GELECEK MÜSABAKALAR

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki serinin üçüncü maçı, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, 19 Haziran Perşembe günü de Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek.