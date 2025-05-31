Fenerbahçe Beko Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ANTIKABİR ZİYARETİ

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara’ya geldi. Takım, maç öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Fenerbahçe adına Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki yönetim heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

HEYETİN KATILIMI

Ziyaret sırasında, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya, Ali Alper Alpoğlu ve Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik ekip yer aldı. Ayrıca, Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serhat Öztürk ve Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri de ziyarette bulunarak ana kadroyu desteklediler. Sertaç Komsuoğlu, saygı duruşunun sonrasında Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaretin sonunda, heyet Anıtkabir merdivenlerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu an, hem takımın hem de taraftarların mutluluğunu simgeliyor.