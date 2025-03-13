Fenerbahçe Beko – Asvel Lyon Maçı Detayları

FENERBAHÇE BEKO – ASVEL LİON MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 29. hafta mücadelesinde Fransız takımı LDLC Asvel Lyon’u ağırlayacak. Basketbolseverler, “Fenerbahçe Beko – Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Fenerbahçe Beko – Asvel Lyon maçı canlı nasıl izlenir?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları ve canlı izleme bilgileri.

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyenler, S Sport kanalını takip edebilir. Ayrıca, internet üzerinden canlı izleyebilmek isteyenler için S Sport Plus platformu da mevcut. Fenerbahçe Beko – Asvel Lyon karşılaşması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 13 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki 28 maçta 19 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Fransız ekibi Asvel Lyon, 11 galibiyet ve 17 mağlubiyetle organizasyonda 15. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, iki takım arasında daha önce oynanan son karşılaşmayı 77-73’lük skorla kazanmıştı.