Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonu Oldu

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oluyor. Bu zafer, Fenerbahçe Beko’nun önemli bir başarısı olarak kaydediliyor.

SARUNAS JASIKEVICIUS TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko’nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçiyor. Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim olabiliyor.

Jasikevicius, oyunculuğunda Maccabi ile 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaikos ile (2009) birer kez EuroLeague’i kazanma başarısını gösteriyor. Başantrenör olarak ise 2021’de Barcelona ile çıktığı finali Anadolu Efes’e kaybetmişti. Bu zafer, Jasikevicius’un kariyerinde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.