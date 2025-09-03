Fenerbahçe Beko Bacot ile anlaştı

FENERBAHÇE BEKO İLE ARMANDO BACOT’UN ANLAŞMASI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Armando Bacot ile bir yıllık bir anlaşma imzaladı. 6 Mart 2000’de Virginia’nın Richmond kentinde dünyaya gelen Bacot, 2,08 metre boyu ile dikkat çekiyor. 2019-2024 yılları arasında North Carolina Üniversitesi’nde 169 maça çıkan Bacot, bu süreçte 13,9 sayı, 10,1 ribaund, 1,5 blok ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynamış. Kolej kariyerinde North Carolina tarihinin ribaund ve double-double lideri unvanını kazanmış.

BACOT’UN G LEAGUE PERFORMANSI

2024-25 sezonunu G-League ekiplerinden Memphis Hustle’da geçiren Bacot, burada 50 maçta 16,8 sayı, 9,5 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakalayarak başarılı bir performans sergilemiş. Özellikle Santa Cruz Warriors karşısında 34 sayı ve 25 ribaundluk performansı ile takım tarihine adını yazdırmış. Aynı sezonun şubat ayında ‘Haftanın Oyuncusu’ seçilmesi de ayrı bir başarı olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDEN AÇIKLAMA

Son olarak Memphis’in NBA Yaz Ligi kadrosunda da yer alan Bacot, burada 6 maçta 8,3 sayı ve 5,5 ribaund ortalamalarını yakalamış. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımda, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Armando Bacot’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer vermiş.