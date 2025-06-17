Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka Karşılaşıyor

MAÇ DETAYLARI

7 Haziran Salı günü (yarın) saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma beIN Sports Haber üzerinden canlı izlenebilecek. Bu mücadelede hakemlik görevini Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak üstlenecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasındaki seride, durum ne? Basketbol Süper Ligi’nin 59. sezonunun şampiyonu belirlenecek final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

SERİ PROGRAMI

Dört galibiyet alan takım finali kazanınca şampiyonluğu elde edecek. Serinin ikinci maçının 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşmesi bekleniyor. Ligde Fenerbahçe Beko 12’nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluğunu elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, final serisinin ilk iki müsabakasına ev sahipliği yapacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’u 2-1’lik skorla geçti. 29 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom’u yendi, ardından 31 Mayıs’ta Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko’yu mağlup etti, fakat 2 Haziran’da Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’a karşı 101-94 galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji’ni 3-0’lık skorla geçerek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic yönetiminde başarılarına devam ediyor. Kadrosunda yer alan guardlar: Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek ve Yiğit Arslan, forvetler: Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan, pivotlar: Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya ve Rezon Elezay bulunuyor. Beşiktaş Fibabanka, normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada bitirirken, çeyrek finalde Galatasaray’ı 2-0’la geçen takım yarı finalde Anadolu Efes’i 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

FİNAL PROGRAMI

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin maç takvimi şöyle:

– 17 Haziran Salı: 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 19 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 21 Haziran Cumartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 23 Haziran Pazartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 27 Haziran Cuma: (Gerekirse) 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 29 Haziran Pazar: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Bu nedenle zorlu ve heyecan dolu bir final süreci bekleniyor.