Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’ya karşı

FİNAL MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

7 Haziran Salı günü (yarın) saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem olarak Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak görev alacak. Peki, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki seride durum nedir? Basketbol Süper Ligi’nin 59. sezon finalinin ilk maçı yarın oynanacak. Dört galibiyet elde edecek takım, şampiyonluk unvanına sahip olacak. İkinci maç, 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, finalin ilk iki karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Beko, 12’nci ve Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Play-off final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka’nın karşılaşmaları, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından izlenebilecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasındaki seri yeni başlıyor. İşte maç takvimi:

17 Haziran Salı: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma: (Gerekirse) 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

FENERBAHÇE BEKO’NUN YOLCULUĞU

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’u 2-1 ile geçmeyi başardı. Sonuçları ise şöyle:

– 29 Mayıs – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

– 31 Mayıs – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

– 2 Haziran – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Takım, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni de 3-0’la geride bırakarak finale yükseldi. Yarı final karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

– 5 Haziran – Fenerbahçe Beko 93-76 Bahçeşehir Koleji

– 7 Haziran – Fenerbahçe Beko 91-89 Bahçeşehir Koleji

– 9 Haziran – Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko

BJK FİBABANKA’NIN DURUMU

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic yönetiminde mücadele ediyor. Kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

– Guardlar: Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek, Yiğit Arslan

– Forvetler: Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan

– Pivotlar: Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya, Rezon Elezay

Beşiktaş Fibabanka, normal sezonu 23 galibiyet 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Galatasaray’ı 2-0 ile geçmeyi başardı. Çeyrek final sonuçları:

– 30 Mayıs – Beşiktaş Fibabanka 91-75 Galatasaray

– 1 Haziran – Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka

Siyah-beyazlılar, yarı finalde Anadolu Efes’i 3-2 yenerek finale yükseldi. Yarı final karşılaşmalarının sonuçları ise şöyle:

– 6 Haziran – Beşiktaş Fibabanka 87-90 Anadolu Efes

– 8 Haziran – Beşiktaş Fibabanka 97-70 Anadolu Efes

– 10 Haziran – Anadolu Efes 94-87 Beşiktaş Fibabanka

– 12 Haziran – Anadolu Efes 64-75 Beşiktaş Fibabanka

– 14 Haziran – Beşiktaş Fibabanka 82-75 Anadolu Efes