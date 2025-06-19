Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 94-76 yendi

İLK MAÇ SONUCU VE KONTROL

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen mücadelenin saat 20.30’da başlayacağı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ MAÇIN YERİ VE TARİHİ

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında gerçekleşecek Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, canlı olarak Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından izlenebiliyor. Maç, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli, beIN Sports Haber ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden şifresiz bir şekilde izleniyor.

PLAY-OFF FİNALİ VE MÜCADELELER

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşılaşacakları Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu’nda oynanacak. Dört galibiyet alan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü müsabakası, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da düzenlenecek. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Maçı ise 19 Haziran Perşembe günü, saat 20.30’da başlayacak.