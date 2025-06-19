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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı mağlup etti

FENERBAHÇE BEKO İLK MAÇI KAZANDI

İki takım arasındaki serinin başlangıç maçı, Fenerbahçe Beko’nun 94-76’lık galibiyetiyle sona erdi ve böylece Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

CANLI İZLEME İMKANI

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da yapılacak. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, karşılaşmaların canlı izlenebileceği platformlar bulunuyor. Maçlar, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarında takip edilebiliyor.

MAÇ TARİHLERİ VE KANALLAR

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20:30’da başlayacak ve İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan şifreli olarak; beIN Sports Haber ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar ile şifresiz olarak izlenebiliyor.

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