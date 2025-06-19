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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı Mağlup Etti

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK MAÇ

İki takım arasındaki serinin açılışında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasındaki ikinci karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.30’da başlayacak.

BASKETBOL MAÇININ KANAL BİLGİSİ

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Bein Sports 5 kanalı, Digiturk’ün 81 numarası ve Kablo TV’nin 236 numarası üzerinden şifreli şekilde erişilebiliyor. Aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenme imkanı sunuyor. beIN Sports Haber ise, Digiturk’ün 85 numarası ve Kablo TV’nin 223 numarası ile şifresiz bir şekilde izlenebiliyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka’nın üçüncü mücadelesi 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da gerçekleşecek. Bu karşılaşmalar, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu’nda yapılacak.

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