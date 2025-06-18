Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde ilk karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-76 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir medya organına özel değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş’ın güçlü bir rakip olduğunu belirten Mahmutoğlu, takım olarak sahada gösterdikleri sertlikle bunu karşıladıklarını ifade etti.

İLK MAÇTA KAZANILAN AVANTAJ

Melih Mahmutoğlu, “Sadece 1-0 öne geçtik. Uzun bir seri ve 3 maç daha kazanmamız lazım. Beşiktaş çok kaliteli bir rakip. İyi ve sert bir basketbol oynuyorlar. Bizden istenen her şeyi sahaya yansıttık. Onların yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik. Ama tabii ki bu bir basketbol. Sadece 1-0 öndeyiz. Bunun için aynı ciddiyetle kendi evimizdeki ikinci maça hazırlanıp inşallah 2-0 yaparız. Ondan sonra da adım adım bakıyoruz. İnşallah sonunda mutlu sona ulaşırız” dedi.

HEDEF 3 KUPA

Takımın sezonu 3 kupayla kapatmayı amaçladığına vurgu yapan deneyimli basketbolcu, “Zor bir sezon. EuroLeague şampiyonu olduktan sonra sezonun ve serilerin uzun olması takım için zor. Çok önemli eksiklerin yanında takım bu sene gerçekten motive. Takım, 3 kupayla tarihe geçmek istiyor. Bu bizim için çok değerli. Türkiye Ligi’ni her zaman önemsedik ve lig şampiyonluğunu çok istiyoruz. Bence bu maçta daha fazla istediğimizi gösterdik. Ama aynı şekilde 3 maç daha ne kadar fazla istediğimizi sahada göstermemiz gerekiyor. Perşembe günü burada oynayacağımız maça aynı şekilde odaklanıp inşallah o maçı da kazanırız” şeklinde konuştu.

KEYİF ALMAK

Mahmutoğlu, takımlarının iyi performans gösterdiğinde keyif aldıklarını belirterek, “Takım iyi oynayınca, skor farklı olunca herkes keyif alıyor. Oynadığı basketboldan keyif alıyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Sevinci yaşayacağız ama yarın yeni bir gün” ifadesini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Son olarak, taraftarların kendilerinden bir şampiyonluk daha beklediğini dile getiren kaptan, “Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizden bir şampiyonluk daha istiyorlar. Zaten bunu gösterdiler. Perşembe günü de aynısı olacaktır. Biz de inşallah sezon sonunda onların ve kulübün hak ettiği kupaya ulaşan taraf oluruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.