Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı mağlup etti

FERNERBAHÇE BEKO, BEŞİKTAŞ’LA İKİNCİ MAÇI KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 84-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0’a getirirken, önümüzdeki 3 ve 4. maçlar siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak. Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi.

İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI

Fenerbahçe, Khem Birch’in sayılarıyla maça 6-0’lık bir seri ile giriş yaptı. Savunma ribaundlarında etkililiği ile dikkat çeken Fenerbahçe, Birch’in basket faulünden elde ettiği sayılarla ilk 9 sayısını kaydetti. Beşiktaş, 9-0’lık bir seri sonrasında ilk sayısını buldu. Morgan ile Metecan Birsen karşılıklı sayılar üretirken, Jonah Mathews’ın etkili oyunuyla skor 14-10’a geldi. Devon Hall’ın üst üste kaydettiği 3 sayılık atışlarla farkı açan Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AZALDI

Beşiktaş, ikinci periyodun başında pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ve Devon Hall ile isabetli atışlar yakalayarak periyodun kalan süresine 6 dakika 18 saniye kala farkı 12 sayıya yükseltti. İki takımın da boş atışlarla döndüğü bölümde sarı-lacivertliler farkı 17’ye kadar çıkardı, fakat siyah-beyazlılar, Kerem ve Terry ile pota altından karşılık verdi. Fenerbahçe, son hücumunda Nigel Hayes-Davis ile 2 sayılık isabet buldu ve soyunma odasına 48-34’le gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FENERBAHÇE HIZINI KESTİ

Müsabakanın ikinci yarısına Beşiktaş, Needham, Allman ve Mathews ile sayılar bularak başladı, ancak iki takım da üst üste fauller yaptı. Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, serbest atışta hata yapmazken, sonra üst üste 3 sayılık atışlarla katkı sağladı. Periyodun 7. dakikası sonunda tabela 65-47’lik skora ulaştı. Fenerbahçe, final serisinin 2. maçında son çeyreğe 13 sayılık avantajla girdi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BEŞİKTAŞ GAYRET GÖSTERDİ

Dördüncü periyotta Nicolo Melli’nin basketiyle oyun başladı. İlk dakikalar Sleva ve Metecan karşılıklı basketler bulurken, son 5 dakikada konuk ekip farkı tek haneli rakamlara indirmeyi başardı. Ancak ev sahibi, Khem Birch ve Wade Baldwin ile yeniden etkili oldu. Melli’nin serbest atışlarına Mathews 3 sayılık atışla yanıt verdi ve 1 dakika 31 saniye kala fark 5 sayıya indi. Son dakikada Fenerbahçe, serbest atışlarda hata yapmazken, savunma ribaundlarında da etkili oldu ve karşılaşmayı 84-76’lık sonuçla kazandı.

SKORERLER VE ÖNEMLİ ANLAR

Jonah Mathews, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe’de Khem Birch 18, Melih Mahmutoğlu ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş olan Jan Vesely, karşılaşma öncesi anons edilirken tribünlerden alkış aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maçı saha kenarından birlikte takip etti.

Final serisinde 3. maç 21 Haziran Cumartesi saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 6, Errick McCollum 6, Marko Guduric 2, Emre Ekşioğlu 3, Khem Birch 18, Devon Hall 11, Metecan Birsen 8, Nicolo Melli 11, Melih Mahmutoğlu 15, Wade Baldwin 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Berk Uğurlu 14, Derek Needham 5, Dustin Sleva 6, Jonah Mathews 20, Emanuel Terry 10, Uros Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Conor Morgan 4, Kyle Allman 5, Kerem Konan 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 28-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 68-55 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Dustin Sleva, Emanuel Terry (Beşiktaş) – İSTANBUL