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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Khem Birch 15, Wade Baldwin ise 14 sayı atarak takımının en skorer oyuncuları oldu.

EĞİTİCİ BİLGİLER VE SORUNLAR

Beşiktaş Fibabanka’nın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, maç sırasında iki teknik faul alarak diskalifiye oldu. Hakem kararlarından memnun olmayan Alimpijevic, itirazlarının ardından teknik faullerle oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, seride durumu 1-0 yaptı.

Seride şampiyonluk için gerekli olan 4 galibiyeti elde etme mücadelesinin ikinci maçı, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde perşembe günü oynanacak. Bu önemli karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

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