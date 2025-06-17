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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı yendi

FENERBAHÇE BASKETBOLDA ÖNE ÇIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu mücadelede Fenerbahçe Beko, 94-76’lık skorla galip geldi. Takımda Khem Birch 15, Wade Baldwin 14 sayıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

ALIMPİJEVİC MAÇI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Beşiktaş Fibabanka’nın Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul nedeniyle görüş alanından çıkarıldı. Mücadeledeki hakem kararlarına itiraz eden Alimpijevic, yaptığı iki itiraz sonrası teknik faullerle oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla birlikte Sarı-lacivertliler seride durumu 1-0 yaptı.

Toplam skorda 4 olanın şampiyon olacağı bu zorlu seride, ikinci maç Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmanın saat 20:30’da başlaması planlanıyor.

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