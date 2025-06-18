Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı Yendi. Melih Mahmutoğlu Açıklama Yaptı. Takım, 3 Kupayla Tarihe Geçmek İstiyor. İyi Oynayınca, Skor Farklı Oluyor. Taraftar Bir Şampiyonluk Daha Bekliyor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında sahasında Beşiktaş Fibabanka’yı 94-76 yenmeyi başardı. Maç sonrası Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın kalitesine vurgu yapan Mahmutoğlu, karşılaşmadaki sertlikten bahsederek şu ifadeleri kullandı: “Sadece 1-0 öne geçtik. Uzun bir seri ve 3 maç daha kazanmamız lazım. Beşiktaş çok kaliteli bir rakip. İyi ve sert bir basketbol oynuyorlar. Bizden istenen her şeyi sahaya yansıttık. Onların yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik.”

FİNAL SERİSİNİN ÖNEMİ

Fenerbahçe Beko kaptanı, uzun süren bir sezonun ardından final serisinde 3 kupayla tarih yazmanın hedeflerini oluşturduğunu dile getirdi. “Zor bir sezon. EuroLeague şampiyonu olduktan sonra sezonun ve serilerin uzun olması takım için zor. Çok önemli eksiklerimiz de var. Takım bu sene gerçekten çok motive. Takım, 3 kupayla tarihe geçmek istiyor. Türkiye Ligi’ni her zaman önemsedik ve lig şampiyonluğunu çok istiyoruz.” dedi.

OYUNUN KEYFİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Mahmutoğlu, takımın iyi oynadığı zaman scoredaki farklılığın keyif verdiğine de dikkat çekti. “Takım iyi oynayınca, skor farklı olunca herkes keyif alıyor. Oynadığı basketboldan keyif alıyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki.Sevinci yaşayacağız ama yarın yeni bir gün.” şeklinde konuştu. Ayrıca taraftarların takımdan bir şampiyonluk daha beklediğini belirtti. “Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizden bir şampiyonluk daha istiyorlar. Zaten bunu gösterdiler.” ifadelerini kullandı.

HEDEF 2-0 İLE DEVAM ETMEK

Mahmutoğlu, önlerindeki ikinci maça da odaklandıklarını ekleyerek, “Perşembe günü de aynısı olacaktır. Biz de inşallah sezon sonunda onların ve kulübün hak ettiği kupaya ulaşan taraf oluruz.” diyerek sözlerini tamamladı.