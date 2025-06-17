Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Maçı Canlı Yayında

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN İMKANLARI

7 Haziran Salı günü saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak olan karşılaşma, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Bu önemli maçı Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek. Basketbol Süper Ligi’nde 59. sezonun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ilk maçı için “Fenerbahçe Beko Beşiktaş basket canlı izleme linki var mı?” sorusu soruluyor. Dört maç kazanacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı ise 19 Haziran Perşembe günü yine 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko, 12’nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, final serisinin ilk iki müsabakasına ev sahipliği yapacak.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde 4 galibiyet alacak takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki karşılaşmalar, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanalları üzerinden canlı izlenebilecek. Final serisinin programı şu şekildedir:

– 17 Haziran Salı: 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 19 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 21 Haziran Cumartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 23 Haziran Pazartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 27 Haziran Cuma: (Gerekirse) 20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 29 Haziran Pazar: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

FENERBAHÇE BEKO’NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’u 2-1’lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0 ile geçerek final biletini aldı. Fenerbahçe’nin çeyrek final maçları şu şekildedir:

– 29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

– 31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

– 2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Beko, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 5 Haziran, 7 Haziran ve 9 Haziran’da oynanan maçlarda galip gelerek finale ulaşmayı başardı.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA’NIN KADROSU VE BAŞARILARI

Dusan Alimpijevic tarafından çalıştırılan Beşiktaş Fibabanka’nın kadrosunda; guardlar Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek, Yiğit Arslan; forvetler Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan; pivotlar Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya ve Rezon Elezay bulunuyor.

Beşiktaş, normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi ile ikinci sırada tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Galatasaray’ı 2-0 ile geçmiş, yarı finalde ise Anadolu Efes’i 3-2 ile eleyerek finale yükselmiştir. Beşiktaş’ın Play-off maçları şunlardır:

– 30 Mayıs Cuma – Beşiktaş Fibabanka 91-75 Galatasaray

– 1 Haziran Pazar – Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka

– 6 Haziran Cuma – Beşiktaş Fibabanka 87-90 Anadolu Efes

– 8 Haziran Pazar – Beşiktaş Fibabanka 97-70 Anadolu Efes

– 10 Haziran Salı – Anadolu Efes 94-87 Beşiktaş Fibabanka

– 12 Haziran Perşembe – Anadolu Efes 64-75 Beşiktaş Fibabanka

– 14 Haziran Cumartesi – Beşiktaş Fibabanka 82-75 Anadolu Efes

Takım istatistikleri açısından Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka’nın karşılaştırılması şu şekildedir:

Toplam sayı: 88.72 – 89.81

2 sayı: %55.05 – %54.56

3 sayı: %37.85 – %38.81

Serbest atış: %81.37 – %72.75

Ribaund: 33.03 – 31.92

Asist: 19.28 – 20.81

Top çalma: 6.19 – 7.49

Top kaybı: 11.06 – 10.65

Blok: 2.08 – 2.05

İstatistik liderlerine göre Fenerbahçe Beko’dan Nigel Hayes-Davis sayı, Nicolo Melli ribaund ve Wade Baldwin IV asist kategorisinde ön plana çıkıyor. Beşiktaş Fibabanka’dan ise Jonah Mathews sayı, Dustin Sleva ribaund ve Kyle Allman asist kategorisinde dikkat çekiyor.

Bu iki takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında karşılaştı ve Fenerbahçe Beko maçı 90-79 kazandı. Takımlar ayrıca Türkiye Kupası finalinde de karşılaştı ve Fenerbahçe Beko bu maçı 104-81 galip tamamladı.