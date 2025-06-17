Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Maçı Ülker’de

MAÇ GÜNÜ VE YAYIN DETAYLARI

7 Haziran Salı günü (yarın) 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı hakem üçlüsü Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak yönetecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasındaki basketbol maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Basketbol Süper Ligi’nin 59. sezonunun şampiyonunun belirleneceği ilk final maçı, yarın saat 20.30’da başlayacak.

İKİNCİ MAÇ TARİHLERİ

Dört galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci maç, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, 12’nci şampiyonluğunu; Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluğunu kazanmak için sahada yer alacak. Ligde normal sezonu ilk sırada bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk iki maçına ev sahipliği yapacak.

MAÇ TAKVİMİ

Play-off final serisinde toplamda 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğu elde edecek. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki karşılaşmaların takvimi ise şu şekilde:

– 17 Haziran: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik, 20.30)

– 19 Haziran: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik, 20.30)

– 21 Haziran: Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi, 20.30)

– 23 Haziran: Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi, 20.30)

– 25 Haziran: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik, 20.30) – Gerekirse

– 27 Haziran: Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi, 20.30) – Gerekirse

– 29 Haziran: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik, 20.30) – Gerekirse

FENERBAHÇE BEKO’NUN DURUMU

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’a karşı 2-1’lik skorla başarı gösterdi.

– 29 Mayıs: Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

– 31 Mayıs: Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

– 2 Haziran: Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0 ile geçerek finale yükseldi.

– 5 Haziran: Fenerbahçe Beko 93-76 Bahçeşehir Koleji

– 7 Haziran: Fenerbahçe Beko 91-89 Bahçeşehir Koleji

– 9 Haziran: Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko

BEŞİKTAŞ FİBABANKA’NIN KADROSU

Dusan Alimpijevic tarafından yönetilen Beşiktaş Fibabanka’nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

– Guardlar: Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek, Yiğit Arslan

– Forvetler: Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan

– Pivotlar: Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya, Rezon Elezay

– Koç: Dusan Alimpijevic

Beşiktaş Fibabanka, normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray’ı 2-0 ile geçti.

– 30 Mayıs: Beşiktaş Fibabanka 91-75 Galatasaray

– 1 Haziran: Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka

Yarı finalde ise Anadolu Efes ile karşılaştı ve 3-2’lik skorla finale yükseldi.

– 6 Haziran: Beşiktaş Fibabanka 87-90 Anadolu Efes

– 8 Haziran: Beşiktaş Fibabanka 97-70 Anadolu Efes

– 10 Haziran: Anadolu Efes 94-87 Beşiktaş Fibabanka

– 12 Haziran: Anadolu Efes 64-75 Beşiktaş Fibabanka

– 14 Haziran: Beşiktaş Fibabanka 82-75 Anadolu Efes

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka’nın sezon istatistikleri şu şekilde:

– Toplam sayı: 88.72 – 89.81

– 2 sayı: %55.05 – %54.56

– 3 sayı: %37.85 – %38.81

– Serbest atış: %81.37 – %72.75

– Ribaund: 33.03 – 31.92

– Asist: 19.28 – 20.81

– Top çalma: 6.19 – 7.49

– Top kaybı: 11.06 – 10.65

– Blok: 2.08 – 2.05

İSTATİSTİK LİDERLERİ

İki takım için istatistik liderleri aşağıdaki gibidir:

– Sayı: Nigel Hayes-Davis 13.68 – Jonah Mathews 15.03

– Ribaund: Nicolo Melli 5.63 – Dustin Sleva 5.97

– Asist: Wade Baldwin IV 3.77 – Kyle Allman 4.70

– Top çalma: Nigel Hayes-Davis 0.94 – Emanuel Terry 1.12

– Blok: Khem Birch 0.74 – Kerem Konan 0.47

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunun ilk yarısında 12 Ocak’ta yaptıkları karşılaşmayı Fenerbahçe Beko’nun 90-79’luk galibiyetiyle tamamladı. İki takım Türkiye Kupası finalinde de karşılaştı ve Fenerbahçe Beko bu maçı 104-81 kazanarak önemli bir başarı elde etti.