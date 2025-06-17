Fenerbahçe Beko Beşiktaş Maçı Yarın

MAÇ BİLGİLERİ

7 Haziran Salı günü (yarın) 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşma, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Bu önemli maçı Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak isimli hakem üçlüsü yönetecek. Basketbol Süper Ligi’nde 59. sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ilk maçı yarın saat 20.30’da aynı salon altında oynanacak. Dört galibiyet elde eden takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

İKİNCİ MAÇ DETAYLARI

Serinin ikinci maçı, 19 Haziran Perşembe günü yine saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Fenerbahçe Beko, 12’nci şampiyonluğunu hedeflerken, Beşiktaş Fibabanka da 3’üncü şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek. Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk iki maçına ev sahipliği yaparak avantaj elde ediyor.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi, bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından naklen izlenebilecek. Maç programı şu şekilde belirlenmiş:

– 17 Haziran Salı: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 19 Haziran Perşembe: 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 21 Haziran Cumartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 23 Haziran Pazartesi: 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 27 Haziran Cuma: (Gerekirse) 20.30 Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 29 Haziran Pazar: (Gerekirse) 20.30 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

FENERBAHÇE BEKO’NUN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek finale mücadelesinde Türk Telekom’u 2-1 ile geride bıraktı. 29 Mayıs Perşembe günü oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko 89-68, 31 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom 85-77 galip geldi. 2 Haziran Pazartesi günü ise Fenerbahçe Beko 101-94’lük bir sonuçla bu seriyi tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0’lık bir skorla geçerek final bileti almayı başardı.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA’NIN SON DURUMU

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka, kadrosunda şu isimleri bulunduruyor: Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek ve Yiğit Arslan guard pozisyonunda; Kelan Martin, Dustin Sleva ve Kerem Konan forvet pozisyonunda; pivotlar ise Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya ve Rezon Elezay olarak sıralanıyor. Beşiktaş, normal sezonu 23 galibiyet ile 7 yenilgi ile tamamlayarak ligde ikinci oldu. Play-off çeyrek finalde Galatasaray’ı 2-0 ile geçti ve yarı finalde Anadolu Efes’i 3-2’lik skorla geçmiş olarak finale yükseldi.