Fenerbahçe Beko Beşiktaş Maçı Yarın

MAÇIN DETAYLARI

7 Haziran Salı günü (yarın) saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşma, beIN Sports Haber kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak. Hakem triosu Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak’dan oluşacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Basketbol Süper Ligi’nde 59. sezonun şampiyonunun belirleneceği final serisinde ilk maç yarın saat 20.30’da oynanacak. Dört galibiyet elde eden takım şampiyonluğa ulaşacak. İkinci maç ise 19 Haziran Perşembe günü yine saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

LİG GÜNCEL DURUM

Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider tamamlayarak, şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek. Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluğunu kazanmayı amaçlıyor. Final serisinin ilk iki maçına ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Beko, son 4 galibiyet için savaşacak. Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ile yapacağı serinin yeni başlangıcını yapıyor. İlk iki maç 17 ve 19 Haziran tarihlerinde, ardından 21 ve 23 Haziran’da devam edecek. Gerekirse oynanacak olan son maçlar ise 25, 27 ve 29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO’NUN YOLCULUĞU

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom’u 2-1 ile geçerek yoluna devam etti. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0 yenerek finali garantiledi. Oynanan maçların sonuçları şöyle: 29 Mayıs’ta Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 89-68, 31 Mayıs’ta rakibine 85-77 yenildi ve 2 Haziran’da 101-94’lük bir zaferle yarı finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ FİBABANKA’NIN PERFORMANSI

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic yönetimindeki kadrosuyla dikkat çekiyor. Normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finalde Galatasaray’ı 2-0’la geçerek yarı finale yükseldi. Burada ise Anadolu Efes’i 3-2 mağlup ederek finale geldi. Oynanan maçlar, Beşiktaş Fibabanka’nın Galatasaray karşısında 30 Mayıs’ta 91-75 ve 1 Haziran’da 107-85’lik galibiyetleriyle devam etti. Yarı finalde Anadolu Efes ile oynanan maçlardan 6, 8, 10 ve 12 Haziran’da galibiyet elde etti ve finale yükseldi.