Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Maçı Yayında

MAÇIN TARİHİ VE KANALI

7 Haziran Salı günü (yarın) saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek olan basketbol maçı beIN Sports Haber tarafından canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli karşılaşmayı hakem üçlüsü Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil ve Polat Parlak yönetecek. İki takımın da mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi’nin 59. sezonunun şampiyonunun belirlenmesi için düzenlenen final serisi, yarın saat 20.30’da yapılacak ilk maçla start alıyor.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Dört galibiyet alan takımın şampiyon olacağı seride ikinci maç ise 19 Haziran Perşembe günü, yine saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak. Fenerbahçe Beko ligde 12’nci, Beşiktaş Fibabanka ise 3’üncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, final serisinin ilk iki maçına ev sahipliği yapıyor. Play-off final serisinde 4 galibiyet alan ekip şampiyonlukta önemli bir avantaj yakalayacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Play-Off maçı, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ TARİHLERİ VE LOKASYONU

Final serisindeki maçların programı şu şekilde:

– 17 Haziran Salı: 20.30 – Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 19 Haziran Perşembe: 20.30 – Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 21 Haziran Cumartesi: 20.30 – Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 23 Haziran Pazartesi: 20.30 – Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 25 Haziran Çarşamba: (Gerekirse) 20.30 – Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

– 27 Haziran Cuma: (Gerekirse) 20.30 – Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

– 29 Haziran Pazar: (Gerekirse) 20.30 – Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

FENERBAHÇE BEKO’NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko’nun mevcut durumu hakkında ise, play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom’u 2-1 ile geride bırakmayı başardı. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0 ile geçerek finale yükseldi. Elde edilen sonuçlar şu şekilde:

– 29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom

– 31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko

– 2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

– 5 Haziran Perşembe – Fenerbahçe Beko 93-76 Bahçeşehir Koleji

– 7 Haziran Cumartesi – Fenerbahçe Beko 91-89 Bahçeşehir Koleji

– 9 Haziran Pazartesi – Bahçeşehir Koleji 84-93 Fenerbahçe Beko

BEŞİKTAŞ FİBABANKA’NIN KADROSU

Beşiktaş Fibabanka, Dusan Alimpijevic yönetiminde mücadele ediyor. Takımın kadrosunda, guardlar olarak Kyle Allman, Jonah Mathews, Derek Needham, Berk Uğurlu, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Ata Özbek ve Yiğit Arslan; forvetler olarak Kelan Martin, Dustin Sleva, Kerem Konan; pivotlar olarak Uros Plavsic, Conor Morgan, Emanuel Terry, Eren Karakaya ve Rezon Elezay yer alıyor. Beşiktaş, normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi ile ikinci sırada tamamladı.

RİVAL TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

İki takımın istatistikleri şöyle: Toplam sayı: Fenerbahçe Beko 88.72 – Beşiktaş Fibabanka 89.81. İki sayılık atış yüzdeleri ise Fenerbahçe Beko için %55.05, Beşiktaş için %54.56; üç sayılık atış yüzdeleri Fenerbahçe Beko için %37.85, Beşiktaş için %38.81 olarak kaydedildi. Ayrıca serbest atış yüzdeleri Fenerbahçe Beko’da %81.37, Beşiktaş’ta %72.75 olarak görüldü.

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka arasında yapılan bu mücadelelerde kazanan takım, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmış olacak.