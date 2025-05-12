Fenerbahçe Beko Dörtlü Final Hazırlığı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi’de düzenlenecek dörtlü final öncesi THY Avrupa Ligi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu. Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde gerçekleştirilen bu organizasyonda, başantrenör Sarunas Jasikevicius, genel menajer Derya Yannier, kaptan Melih Mahmutoğlu ve oyuncular Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ile Wade Baldwin hazır bulundu. Genel menajer Derya Yannier, Fenerbahçe’nin dörtlü finale katılmasını vurgularken, Melih Mahmutoğlu’nun doğum gününü kutlayarak yaptığı açıklamaya başladı. İlerledikleri hedefler doğrultusunda mutlu olduklarını söyleyen Yannier, “Fenerbahçe şimdi Avrupa’nın zirvesine geri dönebildi. Bu yarışta yer almak büyük bir başarı. Son 3 sezonda 2, son 10 sezonda ise 7’nci kez dörtlü finaldeyiz. Hedeflerimiz daha büyük. Bu sene daha fazlasını başarabiliriz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Amacımız inşallah sezon sonuna kadar bu yolda ilerlemek ve müzemize ikinci bir Avrupa Ligi kupası kazandırmak.” dedi.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI

Dörtlü final öncesinde heyecanlarını paylaşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, organizasyona en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti. Galatasaray ile yapacakları maçın hatırlatılması üzerine, iyi bir antrenman dönemi geçireceklerini belirtti. Yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’un atakları konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getiren Jasikevicius, “Taktiklerden ziyade belirleyici olan faktör atışlar. Kolay sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil.” şeklinde konuştu. Panathinaikos’un geçen yılla aynı kadroya sahip olduğunu belirten Jasikevicius, “Bu yılki en büyük güçleri istikrardır. Takımımın her an savaşması önemli. Kolay şeylere izin vermemeliyiz, çünkü maçlar küçük detaylarla belirleniyor.” dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU’NDAN KUPA VURGUSU

Fenerbahçe ile 7. kez dörtlü finale çıktığını anımsatan kaptan Melih Mahmutoğlu, sezon boyunca hem Avrupa’da hem de Türkiye’de iyi bir basketbol sergilediklerini belirtti. “Dörtlü finalde yer almak takımla gurur verici. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu yapacak gücümüz var.” diyen Mahmutoğlu, önlerinde bir Galatasaray maçı olduğunu ve bu süreçte iyi basketbol oynamanın önemli olduğunu ifade etti. Fenerbahçelilerin beklentilerine dikkat çeken kaptan, “Futbolda işler yolunda gitseydi keşke, ancak bu camia her koşulda dik durmayı başardı. Abu Dabi’ye gidip bunu göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

Takımın önemli oyuncuları Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin, sezon boyunca dörtlü finale katılmak için büyük çaba sarf ettiklerini ve bunu başardıkları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getirdi.