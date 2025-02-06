Fenerbahçe Beko Evinde Real Madrid’i Ağırlıyor

FENERBAHÇE BEKO VE REAL MADRİD KARŞILAŞMASI ÖNCESİ

Basketbol dünyasının önemli organizasyonlarından THY EuroLeague’de bu akşam 26. hafta heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maç, 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek ve Misli.com aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

HAKEM TRAKİMİ VE MÜCADELENİN DETAYLARI

Bu önemli mücadelede maçın yönetimini üstlenen hakemler ise Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya) ve Guido Giovannetti (İtalya) olarak belirlenmiş. İki takım arasındaki karşılaşma, basketbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor.