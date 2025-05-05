Fenerbahçe Beko Final Four’a Yükseldi

EUROLEAGUE’DE TEMSİLCİLERİMİZİN MÜCADELESİ

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinde Paris Basketball’u 3-0 geçerek Final Four’a adını yazdırdı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Final Four için ‘tamam ya da devam’ maçına çıkacak. Yunan temsilcisiyle eşleşen Anadolu Efes, serinin ilk karşılaşmasında Atina’da 87-83 kaybetmişti. İkinci maçı ise 79-76 kazanarak durumu eşitledi. İstanbul’daki üçüncü maçta rakibine 81-77 yenilen Efes, dördüncü maçı 85-82 kazanarak seriyi 2-2’ye getirdi.

BEŞİNCİ MAÇTA FİNAL FOUR’A YÜKSELECEK TAKIM BELİRLENECEK

Yarın Atina’da oynanacak beşinci karşılaşmayı kazanan takım Final Four’a yükselecek. Anadolu Efes, Avrupa kulvarındaki 875’inci maçına çıkacak ve şu ana kadar 874 karşılaşmada 494 galibiyet, 380 yenilgi aldı. Euroleague’deki 627’nci mücadeleye çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada 626 karşılaşmada 337 galibiyet ve 289 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile Panathinaikos, bugüne kadar Avrupa kupalarında toplam 44 kez karşılaştı. Anadolu Efes bu maçlarda 19 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı.

SLOUKAS, EUROLEAGUE TARİHİNDE İKİNCİ SIRADA

Öte yandan, Fenerbahçe Beko forması giymiş olan Panathinaikos’un deneyimli oyuncusu Kostas Sloukas, EuroLeague tarihinin asist liderleri arasında vatandaşı Nick Calathes’in ardından 2’nci sıraya yerleşti.

ANADOLU EFES’İN ZAFERİYLE FİNAL KESİNLEŞECEK

Anadolu Efes yarın Panathinaikos’u yenerse, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi’de düzenlenecek olan 2025 EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak. Böylece 25 Mayıs Pazar günü oynanacak olan finale bir Türk takımının katılması kesinleşecek.