Haberler

Fenerbahçe Beko Maçı 1-0 Önde

FENERBAHÇE BEKO, İLK MAÇTA GALİP GELDİ

İki takım arasında oynanan serinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Bu mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti.

SONRAKİ MAÇ TARİHİ VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka’nın karşılaşacağı Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Seri, dört galibiyet alan takımın şampiyon olması ile sonlanacak. Üçüncü maç ise 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Bein Sports 5, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusundan ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebiliyor. beIN Sports Haber ise, Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusundan ve internetten şifresiz izlenebiliyor. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı 19 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

İnegöl'de, bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38) ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
Haberler

AB Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarından Mektup

Avrupa Birliği'ne üye 9 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ticaretin sonlandırılması için AB Komisyonu'ndan öneri geliştirmesini istedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.