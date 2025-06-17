Haberler

Fenerbahçe Beko, Monaco’yu Mağlup Etti

ŞAMPİYONLUĞUN GÖRSEL ŞÖLENİ

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olmasının ardından, başarıları İstanbul Boğazı’ndaki köprülerde rengarenk yansıtıldı. Sarı-lacivert renklerin hüküm sürdüğü bu an, köprülerde oluşturduğu görsel şölenle birlikte şehrin dört bir yanını aydınlattı.

KÖPRÜLERDE YANSIMALAR

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko’nun başarıları için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özel ışıklandırma ile donatıldı. Bu renkli yansımalar, hem spor camiasını hem de taraftarları bir araya getiren coşku dolu bir atmosfer sundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Tahran’ı Derhal Tahliye Edin!

Trump, sosyal medya üzerinden İran'ın Tahran'ının acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı ise ABD'nin çatışmaya girmemesini istedi.
Haberler

Trump, Tahran’dan Tahliye Olunmalı Dedi

Trump, sosyal medya hesabında Tahran'ın hemen tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Bu ifade, İsrail'in tahliye çağrıları sonrasında geldi. İran Dışişleri Bakanı ise ABD'yi çatışmadan kaçınmaya çağırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.