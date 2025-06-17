Fenerbahçe Beko, Monaco’yu Mağlup Etti

ŞAMPİYONLUĞUN GÖRSEL ŞÖLENİ

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olmasının ardından, başarıları İstanbul Boğazı’ndaki köprülerde rengarenk yansıtıldı. Sarı-lacivert renklerin hüküm sürdüğü bu an, köprülerde oluşturduğu görsel şölenle birlikte şehrin dört bir yanını aydınlattı.

KÖPRÜLERDE YANSIMALAR

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko’nun başarıları için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özel ışıklandırma ile donatıldı. Bu renkli yansımalar, hem spor camiasını hem de taraftarları bir araya getiren coşku dolu bir atmosfer sundu.