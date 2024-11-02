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Fenerbahçe Beko’nun Maçında Koç-Yıldırım Buluşması

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MAÇI BİRLİKTE TAKİP ETTİLER

Fenerbahçe Beko, Euroleague maçında Partizan’ı 89-72 mağlup etti. Bu önemli karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım birlikte izledi. Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ile birlikte geldiği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Ali Koç tarafından karşılandı. İkili, bir süre birbirlerine sarılarak sohbet ettikten sonra maçı birlikte takip etti.

AZİZ YILDIRIM’A GÖSTERİLEN SEVGİ

Maçın ilk çeyreğinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım’a büyük bir sevgi gösterisi düzenledi. Taraftarlar, Yıldırım’ın yarın 72. yaş gününü kutlayacaklarının duyurulmasının ardından, eski başkanlarına tezahüratlarda bulundu. Aziz Yıldırım ise, taraftarların bu anlamlı jestine el sallayarak karşılık verdi.

TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Ayrıca, Aziz Yıldırım’ın 2 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmayacağı da öğrenildi.

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