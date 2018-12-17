F.Bahçe’nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe Beko’nun rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, THY Euroleague’nin 13. haftasında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 13. hafta maçında CSKA Moskova’yı konuk ediyor. 18 Aralık Salı günü 20:45’te oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Son Euroleague maçında 13 Aralık Perşembe günü Olimpia Milano’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 92-85 kazanarak 12. haftada 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 20 sayı, 3 asist, 2 ribaund ile 25 verimlilik puanına ulaştı. Jan Vesely 17 sayı ve 5 ribaund; Joffrey Lauvergne 15 sayı ve 4 ribaund üretti.

CSKA MOSKOVA’DA SON DURUM

CSKA, bu sezon Euroleague’de oynadığı 12 maçta 10 galibiyet elde etti ve haftaya, aynı galibiyet sayısına sahip Real Madrid’in ardından üçüncü sırada giriyor. CSKA, son Euroleague karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Khimki Moskova’yı konuk etti ve mücadeleyi 88-74 kazandı. CSKA’da Daniel Hackett 14, Sergio Rodriguez 12, Cory Higgins 11 ve Will Clyburn ile Nando De Colo ikilisi 10’ar sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek Euroleague’de oynadığı 14 maçta 6 galibiyet elde etti.

TRT