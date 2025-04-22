Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i Yendi

FENERBAHÇE BEKO’NUN GALİBİYETİ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisinin ilk karşılaşmasında Fransız ekibi Paris Basket’i 83-78 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip seride 1-0 öne geçti.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Maçın hakemleri Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes ve Kristaps Konstantinovs olarak görev aldı. Fenerbahçe Beko’da, Nigel Hayes-Davis 14, Devon Hall 13, Bonzie Colson 10, Khem Birch 6, McCollum 11, Baldwin 15 ve Tarık Biberovic 11 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un yönetiminde Fenerbahçe, karşılaşmanın devresini 49-42 önde tamamladı.

Paris Basket’ten ise Timothy Shorts 17, Tyson Ward 19 ve Nadir Hifi 21 sayıyla takımına katkı sağladı. Başantrenör Tiago Splitter yönetimindeki Fransız ekibi, 1. periyotta 18-22 geride kalırken, 3. periyotta Fenerbahçe’nin 63-62 üstünlüğü ile oyun sürdü.