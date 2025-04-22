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Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i Yendi

FENERBAHÇE BEKO İLK MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisinin ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi Paris Basket’i 83-78 mağlup ediyor. Sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçmiş durumda.

SALON VE HAKEMLER

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Karşılaşmada hakemlik yapan isimler ise Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes ve Kristaps Konstantinovs.

FENERBAHÇE BEKO’NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 14, Devon Hall 13, Marko Guduric ve Bonzie Colson 10, Khem Birch 6, McCollum 11, Baldwin 15, Tarık Biberovic 11, Dyshawn Pierre 3 sayıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Takımın başantrenörü ise Sarunas Jasikevicius.

PARİS BASKET’İN PERFORMANSI

Paris Basket takımında ise Timothy Shorts 17, Tyson Ward 19, Hayes 8, Jantunen 3, Malcolm 6, Nadir Hifi 21, Ouattara 4 sayıda katkı sağladı. Takımın başantrenörü Tiago Splitter oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot Paris Basket’in 18-22 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, devreyi ise 49-42 önde kapattı. 3. periyotta da durum 63-62 Fenerbahçe’nin lehineydi.

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