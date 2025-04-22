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Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i Yendi

MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Çeyrek Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında Paris Basket’i ağırladı ve maçı 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Maçta en başarılı performansı sergileyen isim Baldwin, 15 sayıyla takımına katkı sağladı. Paris Basket tarafında ise Hifi, 21 sayıyla dikkat çekti.

PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın ilk periyodunu 18-22 geride kapatan Fenerbahçe Beko, devreyi 49-42 önde bitirdi. Üçüncü periyot ise 63-62 sona erdi. Maçın sonucunda Fenerbahçe Beko, önemli bir galibiyet elde etti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI

Fenerbahçe Beko’nun bir sonraki maçı, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Bu maç, serinin gidişatı açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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