Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i Yendi

İLK ÇEYREKTEKİ ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Paris Basketbol ile karşılaştı. Temsilcimiz, ilk çeyreği 20-18’lik skorla önde tamamladı.

DEVAM EDEN ÜSTÜNLÜK

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-40’lık bir avantajla girdi. Dördüncü çeyreğe 63-61 önde başlayan Fenerbahçe, farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Ancak Paris Basket, eşitliği yakaladı.

UZATMALARDA GALİBİYET

Normal süresi 80-80’lik eşitlikle tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmada Fenerbahçe Beko, maçı 98-88’lik skorla kazanarak seriyi 3-0’a taşıdı ve Final Four’a adını yazdırdı.